Фото: Соцсети

В Ростовской области продлили ограничения на пребывания в лесах до 25 сентября. Информация об этом поступила от областного министерства природных ресурсов и экологии.Ограничение также затрагивает въезд транспортных средств на территории, покрытые лесом. Исключение составляют специализированные транспортные средства: техника лесопожарных служб, оперативных и аварийно-спасательных подразделений, пожарных частей, а также патрульных групп муниципалитетов.Согласно данным ведомства, в подавляющем большинстве случаев (90%) причиной возникновения природных пожаров является человеческий фактор.