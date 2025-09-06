Новости
В Ростовской области продлили ограничения на пребывания в лесах до 25 сентября

В Ростовской области продлили ограничения на пребывания в лесах до 25 сентября. Информация об этом поступила от областного министерства природных ресурсов и экологии.

Ограничение также затрагивает въезд транспортных средств на территории, покрытые лесом. Исключение составляют специализированные транспортные средства: техника лесопожарных служб, оперативных и аварийно-спасательных подразделений, пожарных частей, а также патрульных групп муниципалитетов.

Согласно данным ведомства, в подавляющем большинстве случаев (90%) причиной возникновения природных пожаров является человеческий фактор.
Фото: Соцсети
