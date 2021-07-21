Более 11 тысяч ростовчан сидят без света из-за сильного ливня

Часть Ростова остается вторые сутки без света из-за непогоды, обрушившейся вечером 22 июля. Без электроэнергии сидят порядка 11 тысяч жителей Октябрьского района.Аварийное отключение света случилось на проспекте Буденновском, улице Юфимцева и в переулке Соборном. Сейчас там идет восстановление сетей. Коммунальщики обещают включить ростовчанам свет после полудня 23 июля.Напомним, непогода в Ростове разбушевалась вечером 22 июля. В результате мощного ливня затопило основные улицы города, подтоплены оказались дом на Ленина 109/5, а также подвальное помещение детского сада №15 в переулке Доломановском. Тысячи жителей остались без света.По данным МЧС, за сутки спасатели выкачали более тысячи кубометров дождевой воды. К счастью, пострадавших людей нет.Фото: vyksavkurse.ru