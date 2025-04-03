В Таганроге завершились работы по восстановлению памятника «Клятва юности»

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В Таганроге завершена реставрация мемориала «Клятва юности», поврежденного актом вандализма. Об этом сообщила в своих аккаунтах в социальных сетях глава городской администрации, Светлана Камбулова.Досадным фактом является то, что вандалы осквернили монумент надписями буквально на следующий день после завершения работ по его обновлению. Реставрационные работы, стартовавшие в феврале 2025 года, были направлены главным образом на восстановление основания монумента.Мемориальный комплекс «Клятва юности» увековечивает память молодежной антифашистской группы, боровшейся в Таганроге в период оккупации. Открытый в 1973 году, он представляет собой скульптурную группу, олицетворяющую вечную память народа.