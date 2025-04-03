Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Таганроге завершились работы по восстановлению памятника «Клятва юности»

В Таганроге завершились работы по восстановлению памятника «Клятва юности»

В Таганроге завершена реставрация мемориала «Клятва юности», поврежденного актом вандализма. Об этом сообщила в своих аккаунтах в социальных сетях глава городской администрации, Светлана Камбулова.

Досадным фактом является то, что вандалы осквернили монумент надписями буквально на следующий день после завершения работ по его обновлению. Реставрационные работы, стартовавшие в феврале 2025 года, были направлены главным образом на восстановление основания монумента.

Мемориальный комплекс «Клятва юности» увековечивает память молодежной антифашистской группы, боровшейся в Таганроге в период оккупации. Открытый в 1973 году, он представляет собой скульптурную группу, олицетворяющую вечную память народа.

Фото: РИА Новости
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.