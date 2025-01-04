В Таганроге жители микрорайона остались без отопления из-за аварии

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В городе Таганроге жители микрорайона остались без тепла из-за аварии. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.Причиной отключений стала авария на котельной. Из-за этого без отопления остались жители микрорайона «Дубки», а туже улиц Ленина и С. Лазо. Аварийные бригады должны были закончить работы 4 января к 23:00. Но из-за сложностей работы продлили до 5 января до 08:00.- Поясню. Сварочные работы аварийные бригады завершат к 23.00. Далее пройдёт опрессовка труб, и тепло постепенно будет подано в дома горожан, - сказано в сообщении.