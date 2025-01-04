Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Таганроге жители микрорайона остались без отопления из-за аварии

В Таганроге жители микрорайона остались без отопления из-за аварии
В городе Таганроге жители микрорайона остались без тепла из-за аварии. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.

Причиной отключений стала авария на котельной. Из-за этого без отопления остались жители микрорайона «Дубки», а туже улиц Ленина и С. Лазо. Аварийные бригады должны были закончить работы 4 января к 23:00. Но из-за сложностей работы продлили до 5 января до 08:00.

- Поясню. Сварочные работы аварийные бригады завершат к 23.00. Далее пройдёт опрессовка труб, и тепло постепенно будет подано в дома горожан, - сказано в сообщении.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.