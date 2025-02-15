Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Таганроге ледяной шторм повредил инфраструктуру центрального пляжа

В Таганроге ледяной шторм повредил инфраструктуру центрального пляжа
В Таганроге ледяной шторм повредил инфраструктуру центрального пляжа. Глава города Светлана Камбулова сообщила о повреждении лавочек, урн и душевой кабины из-за воздействия стихии.

Частые природные катаклизмы связаны с расположением пляжа. В этот раз ледостав привел к разрушению пляжной инфраструктуры.

Эксперты прогнозируют сохранение неблагоприятных погодных условий.

Работы по восстановлению пляжа начнутся при улучшении погоды, заявила Светлана Камбулова.

Жителей города просят воздержаться от выхода на лед.
Фото: тг-канал Светланы Камбуловой.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.