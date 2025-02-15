В Таганроге ледяной шторм повредил инфраструктуру центрального пляжа
В Таганроге ледяной шторм повредил инфраструктуру центрального пляжа. Глава города Светлана Камбулова сообщила о повреждении лавочек, урн и душевой кабины из-за воздействия стихии.
Частые природные катаклизмы связаны с расположением пляжа. В этот раз ледостав привел к разрушению пляжной инфраструктуры.
Эксперты прогнозируют сохранение неблагоприятных погодных условий.
Работы по восстановлению пляжа начнутся при улучшении погоды, заявила Светлана Камбулова.
Жителей города просят воздержаться от выхода на лед.