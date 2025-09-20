Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области ночью уничтожили 40 беспилотников

В Ростовской области ночью уничтожили 40 беспилотников
В небе над Ростовской областью сбили 40 беспилотных летательных аппаратов. Об этом 20 сентября сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА были сбиты в период с 23:00 19 сентября по 06:00 20 сентября. Дроны уничтожили в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Каширском и Боровском районах.

Также есть и последствия на земле. В Чертковском районе на окраине села Осиково горела сухая трава. Повреждена стена сельхозпредприятия, выбиты стекла в двух частных домах.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.