В Ростовской области ночью уничтожили 40 беспилотников

Фото: DonDay.ru.

В небе над Ростовской областью сбили 40 беспилотных летательных аппаратов. Об этом 20 сентября сообщили в Минобороны РФ.БПЛА были сбиты в период с 23:00 19 сентября по 06:00 20 сентября. Дроны уничтожили в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Каширском и Боровском районах.Также есть и последствия на земле. В Чертковском районе на окраине села Осиково горела сухая трава. Повреждена стена сельхозпредприятия, выбиты стекла в двух частных домах.