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Грибную ферму продают в Ростовской области за 200 млн рублей

Грибную ферму продают в Ростовской области за 200 млн рублей
На сайте объявлений появилась информация о продаже фермы по производству шампиньонов в Ростовской области. Стоимость предприятия оценили в 200 миллионов рублей.

Оно находится в поселке Овощном Азовского района. В стоимость продаваемого объекта входит земельный участок площадью 7,8 гектара. Кроме того, покупатель получит недвижимость и оборудование.

Согласно объявлению, речь идет о предприятии «Грибов Дол», которое входит в список «100 губернаторских инвестиционных проектов».

Автор объявления утверждает, что продажа бизнеса связана с вынужденными обстоятельствами.

Напомним, что в конце декабря прошлого года на продажу за 750 миллионов рублей выставили судоремонтный завод в поселке Усть-Донецком.
Фото: Соцсети
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