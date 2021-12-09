В Таганроге пропала без вести 82-летняя женщина

Фото: «Лиза Алерт».

В Таганроге разыскивают без вести пропавшую 82-летнюю женщину. О местонахождении Анны Пономаревой нет информации несколько дней.Пожилая таганроженка пропала 9 декабря. Она вышла из дома, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Обеспокоенные родственники переживают, что она могла забыть дорогу домой или потеряться.На вид ей - около 80 лет, рост - 160 сантиметров, худая, волосы седые, глаза серого цвета. Пожилая женщина была одета в пальто и вязаную шапку, обута в черные ботинки.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей пенсионерки, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.