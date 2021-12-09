Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Таганроге пропала без вести 82-летняя женщина

В Таганроге пропала без вести 82-летняя женщина
В Таганроге разыскивают без вести пропавшую 82-летнюю женщину. О местонахождении Анны Пономаревой нет информации несколько дней.

Пожилая таганроженка пропала 9 декабря. Она вышла из дома, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Обеспокоенные родственники переживают, что она могла забыть дорогу домой или потеряться.

На вид ей - около 80 лет, рост - 160 сантиметров, худая, волосы седые, глаза серого цвета. Пожилая женщина была одета в пальто и вязаную шапку, обута в черные ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей пенсионерки, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: «Лиза Алерт».
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.