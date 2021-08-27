Уроженка Мурманска без вести пропала в Ростове-на-Дону

В Ростове без вести пропала 34-летняя женщина. О местонахождении Елены Туронок нет информации больше недели.Известно, что сама женщина родом из Мурманска. Последнее время проживала в Ростове. Но 20 августа она вышла из дома, и с тех пор ее никто не видел. С собой она взяла сумку и документы. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в поисках к сотрудникам полиции и волонтерам.На вид пропавшей - около 37 лет, рост - 166 сантиметров, телосложение среднее, волосы подстрижены под каре, светлого цвета, глаза серо-зеленые. Елена была одета в черную кофту с длинным рукавом, черные лосины, обута в сланцы.Если у вас есть информация о местонахождении пропавшей, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.