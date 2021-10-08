В Ростове без вести пропала 84-летняя бабушка

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшую 84-летнюю женщину. О местонахождении Светланы Петровой нет информации уже неделю. Обеспокоенные родственники бабушки пошли в полицию, потому что переживают, что с ней могло что-то случиться.Светлана ушла из дома 5 октября. Пенсионерка в силу возраста могла забыть дорогу домой или потеряться. Поэтому родные написали заявление о ее исчезновении.На вид пропавшей ростовчанке - около 80 лет, рост - 165-167 сантиметров, у нее худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей бабушки, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.