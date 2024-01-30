Больше 30 миллионов понадобилось для реставрации крыши Нахичеванского театра в Ростове

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В Ростове собираются реставрировать крышу Нахичеванского городского театра. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок 30 января.Здание на площади Свободы, 3 построили по проекту архитектора Николая Дурбаха в декабре 1899 года. Архитектура театра сочетает в себе ренессанс, барокко и классицизм. Попасть на представление могли сразу 700 зрителей. В стенах Нахичеванского театра выступали с гастролями не только армянские труппы из других городов России, но даже из-за рубежа. Помимо спектаклей, там проходили благотворительные балы, общегородские торжества.После Октябрьской революции в 1917 году открылся Ново-Нахичеванский театр рабочей молодежи. В последующие года там располагались Театр юного зрителя, Ростовский театр комедии, Молодежный театр драмы. А с 2001 его переименовали в Ростовский областной академический молодежный театр.За столько лет крыша в театре прохудилась и требует реставрации. На работы выделили 31,4 миллиона рублей. Обновить кровлю должны к августу 2024 года.