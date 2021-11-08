В Таганроге полицейский попал в реанимацию, ранив себя ножом
В реанимацию попал сотрудник правоохранительных органов Таганрога, ранив себя ножом. Инцидент произошел 4 ноября.
Как стало известно, сотрудник патрульно-постовой службы ранил себя ножом. Кто обнаружил пострадавшего правоохранителя и вызвал ему скорую помощь, неизвестно.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что сейчас полицейский находится в больнице. Обстоятельства его травмирования установит проверка.
Сейчас врачи борются за жизнь сотрудника МВД.