В Таганроге мужчина ранил ножом жену на работе





В Таганроге местный житель напал с ножом на жену. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Ростовской области 13 марта.



Мужчина пришёл к своей супруге на работу, чтобы выяснить отношения. Во время ссоры он ударил её ножом в руку. Сотрудник службы охраны предприятия нажал на «тревожную» кнопку и попытался помешать нападавшему. Прибывший наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал 62-летнего таганрожца.

- Пострадавшей оказана первая доврачебная помощь, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Задержанный был передан следственно-оперативной группе полиции.