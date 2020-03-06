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В Таганроге мужчина ранил ножом жену на работе

В Таганроге мужчина ранил ножом жену на работе

В Таганроге местный житель напал с ножом на жену. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Ростовской области 13 марта.

Мужчина пришёл к своей супруге на работу, чтобы выяснить отношения. Во время ссоры он ударил её ножом в руку. Сотрудник службы охраны предприятия нажал на «тревожную» кнопку и попытался помешать нападавшему. Прибывший наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал 62-летнего таганрожца.
- Пострадавшей оказана первая доврачебная помощь, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Задержанный был передан следственно-оперативной группе полиции.

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