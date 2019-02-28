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В Ростовской области мужчина ударил ножом знакомого

В Ростовской области мужчина ударил ножом знакомого
В Ростовской области мужчина напал на знакомого с ножом. Инцидент случился 2 марта в станице Егорлыкской.

По предварительной информации, конфликт произошел возле местного автовокзала. Двое мужчин что-то бурно обсуждали. Когда словесные аргументы закончились, злоумышленник достал нож и удар им знакомого в бок.

- В настоящее время предполагаемый преступник задержан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По данному факту проводится проверка.

Пострадавший находится на лечении в больнице. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

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