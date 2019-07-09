На Дону будут судить бывшего начальника отделения уголовного розыска за мошенничество



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В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении полицейского. Бывший начальник отделения уголовного розыска отдела полиции по Егорлыкскому району обвиняется в четырёх эпизодах мошенничества.



По версии следствия, с апреля по май 2018 года полицейский, обманув двух местных жителей, получил от них деньги за непривлечение их родственников к уголовной ответственности. Всего потерпевшие тремя частями передали ему 250 тысяч рублей. Кроме того, в конце 2016 года он оформил право собственности на земельный участок площадью 62 гектара на своего сына, не заплатив деньги продавцу.

- В отношении бывшего полицейского было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» по четырём эпизодам, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - В ходе расследования уголовного дела в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.