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В Ростовской области осудили мужчину за убийство соседа

В Ростовской области осудили мужчину за убийство соседа
Шахтинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя. Он признан виновным по статье «Убийство».

Происшествие случилось в городе Шахты. По версии следствия, в июне 2023 года горожанин был в подъезде многоэтажки на Депутатской. В какой-то момент он встретился на лестнице с соседом, и между ними произошла ссора. Слово за слово, и 30-летний мужчина набросился на обидчика. Он ударил его два раза ножом в область груди. От полученных ранений сосед скончался на месте.

В прокуратуре Ростовской области сообщили, что суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В законную силу приговор пока не вступил.
Фото: Rostov.ru
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