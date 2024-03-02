В Шахтах осудили мужчину, зарезавшего своего знакомого

Фото: Ростов ру

В Шахтах осудили 49-летнего мужчину, зарезавшего своего знакомого. Он обвинялся по статье «Убийство».Инцидент произошел в апреле 2023 года в одном из домов на улице Текстильной. По информации следствия, в тот день мужчина выпивал со своим 44-летним знакомым. Во время застолья между ними разгорелся конфликт. Местный житель схватился за нож и нанес им удар в область груди своему приятелю. От ранения мужчина скончался на месте.Житель Шахт был задержан. Против него было возбуждено уголовное дело. Суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.- Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в региональном СУ СКР.