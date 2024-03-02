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В Шахтах осудили мужчину, зарезавшего своего знакомого

В Шахтах осудили мужчину, зарезавшего своего знакомого
В Шахтах осудили 49-летнего мужчину, зарезавшего своего знакомого. Он обвинялся по статье «Убийство».

Инцидент произошел в апреле 2023 года в одном из домов на улице Текстильной. По информации следствия, в тот день мужчина выпивал со своим 44-летним знакомым. Во время застолья между ними разгорелся конфликт. Местный житель схватился за нож и нанес им удар в область груди своему приятелю. От ранения мужчина скончался на месте.

Житель Шахт был задержан. Против него было возбуждено уголовное дело. Суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

- Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в региональном СУ СКР.
Фото: Ростов ру
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