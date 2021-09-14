В Таганроге нашли боеприпас времен ВОВ

В Таганроге нашли боевой снаряд времен ВОВ. Опасный предмет местные жители обнаружили 13 сентября на пересечении улицы Спортивной с Ленинградской.Очевидцы тут же позвонили по номеру единой системы экстренных служб. На место направили поисково-спасательный отряд, полицию и карету скорой помощи. Правоохранители оцепили участок и в целях безопасности не подпускали к нему людей.Прибывшие спасатели определили, что боеприпас пролежал в городе с 1941-1945 годов. Снаряд вывезли за черту города и успешно разминировали.