В Новочеркасске рядом с жилым домом нашли неразорвавшийся снаряд



В частном секторе в Новочеркасске местные жители обнаружили боеприпас. Снаряд нашли на улице Никольского 22 марта. Об этом сообщили в Управлении ГО и ЧС Новочеркасска.



Об опасной находке, сделанной рядом с домом № 100, горожане сообщили в спасательное подразделение. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Они оцепили территорию вокруг взрывоопасного предмета.



В ходе исследования стало понятно, что снаряд относится к периоду Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что боеприпас пролежал в земле десятки лет, он представлял опасность для местных жителей. Как выяснили специалисты, снаряд был неразорвавшимся.



Спасатели направили заявку на разминирование в местный военкомат.