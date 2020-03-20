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В Новочеркасске рядом с жилым домом нашли неразорвавшийся снаряд

В Новочеркасске рядом с жилым домом нашли неразорвавшийся снаряд
В частном секторе в Новочеркасске местные жители обнаружили боеприпас. Снаряд нашли на улице Никольского 22 марта. Об этом сообщили в Управлении ГО и ЧС Новочеркасска.

Об опасной находке, сделанной рядом с домом № 100, горожане сообщили в спасательное подразделение. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Они оцепили территорию вокруг взрывоопасного предмета.

В ходе исследования стало понятно, что снаряд относится к периоду Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что боеприпас пролежал в земле десятки лет, он представлял опасность для местных жителей. Как выяснили специалисты, снаряд был неразорвавшимся.

Спасатели направили заявку на разминирование в местный военкомат.

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