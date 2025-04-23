В Таганроге из-за ремонта на трубопроводе не работают 9 школ и 10 детских садов

Фото: Дондей

В Таганроге в связи с проведением ремонтных мероприятий на системе водоснабжения 23 апреля временно прекратили свою деятельность девять общеобразовательных учреждений и десять дошкольных заведений. Об этом проинформировала в своих аккаунтах в социальных сетях руководитель городской администрации Светлана Камбулова.Приостановка функционирования Донского технического водовода началась еще 22 апреля и продлится три дня. По заявлению главы приморского города, работы по восстановлению финальной секции трубопровода близки к завершению.- В ночное время был осуществлен демонтаж поврежденного отрезка и запорной арматуры. В настоящее время проводятся работы по установке нового участка трубы, – сообщила Светлана Камбулова.Согласно информации, предоставленной таганрогским водоканалом, в период проведения ремонтных работ водоснабжение будет осуществляться с пониженным напором. Полное восстановление подачи воды планируется к концу дня 24 апреля.