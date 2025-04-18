Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Таганроге с 22 апреля ограничат подачу холодной воды

В Таганроге с 22 апреля ограничат подачу холодной воды
В Таганроге на три дня ограничат подачу холодной воды. Из-за ремонтных работ с 22 апреля будет остановлен Донской технический водовод.

По информации таганрогского водоканала, во время ремонта подача воды будет осуществляться с пониженным давлением. Восстановить водоснабжение в полном объеме планируют к концу суток 24 апреля.

Таганрожцы опасаются, что краны в домах и квартирах полностью пересохнут. По словам горожан, такое было в прошлом году во время подобных работ.

Людям рекомендуют сформировать запасы воды для бытовых нужд.
Фото: Ростов.ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.