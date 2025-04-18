В Таганроге с 22 апреля ограничат подачу холодной воды

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В Таганроге на три дня ограничат подачу холодной воды. Из-за ремонтных работ с 22 апреля будет остановлен Донской технический водовод.По информации таганрогского водоканала, во время ремонта подача воды будет осуществляться с пониженным давлением. Восстановить водоснабжение в полном объеме планируют к концу суток 24 апреля.Таганрожцы опасаются, что краны в домах и квартирах полностью пересохнут. По словам горожан, такое было в прошлом году во время подобных работ.Людям рекомендуют сформировать запасы воды для бытовых нужд.