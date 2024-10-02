Светлана Камбулова стала главой Таганрога

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Депутаты городской думы Таганрога избрали Светлану Камбулову главой города. На заседании 2 октября ее кандидатуру поддержали большинство народных избранников.Ранее Светлана Камбулова работала в донской столице. С 2015 по 2019 годы она возглавляла Департамент экономики Ростова. Затем ее назначили заместителем главы администрации Ростова по экономике.На этой должности Камбулова провела около двух лет. В декабре 2021 года Светлана Камбулова написала заявление об увольнении и ушла работать в мэрию Таганрога, где получила аналогичный пост.На должности главы Таганрога Светлана Камбулова сменила Андрея Фатеева, который отозвал свою кандидатуру от участия в конкурсе руководителя приморского города.