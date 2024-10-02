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Светлана Камбулова стала главой Таганрога

Светлана Камбулова стала главой Таганрога
Депутаты городской думы Таганрога избрали Светлану Камбулову главой города. На заседании 2 октября ее кандидатуру поддержали большинство народных избранников.

Ранее Светлана Камбулова работала в донской столице. С 2015 по 2019 годы она возглавляла Департамент экономики Ростова. Затем ее назначили заместителем главы администрации Ростова по экономике.

На этой должности Камбулова провела около двух лет. В декабре 2021 года Светлана Камбулова написала заявление об увольнении и ушла работать в мэрию Таганрога, где получила аналогичный пост.

На должности главы Таганрога Светлана Камбулова сменила Андрея Фатеева, который отозвал свою кандидатуру от участия в конкурсе руководителя приморского города.
Фото: «ЕР»
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