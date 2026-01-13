Фото: DonDay

В Таганроге из-за атаки дронов повреждены жилые дома, промобъект и машины. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Предварительно, разрушения получили промобъект, жилые дома, газовые коммуникации и легковые авто. Среди людей пострадавших нет.Напомним, утром 13 января в городе объявили воздушную атаку беспилотников. До ее отбоя жителям города стоит зайти в помещения и отойти от окон. После отбоя тревоги, власти города введут режим свободного посещения в школах и детсадах. Родители самостоятельно будут принимать решение, отводить ребенка в образовательные учреждения или нет.Всего за утро 13 января ПВО уничтожила семь дронов в Таганроге и Красносулинском районе.