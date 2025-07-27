Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Каменском районе из-за атаки дронов повреждены дома и автомобили

В Каменском районе из-за атаки дронов повреждены дома и автомобили
В Каменском районе из-за атаки дронов повреждения получили дома и автомобили. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в ночь на 27 июля в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах.

В Каменске-Шахтинском пострадала крыша дома на улице Танкистов. В хуторе Лесном Каменского района разбиты два автомобиля. Обломки дронов упали во двор частного дома на улице Королёвой, на крышу здания на улице Свободы и на улицу Ворошилова.

Возгораний не случилось, пострадавших нет.
Фото: Donday.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.