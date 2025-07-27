В Каменском районе из-за атаки дронов повреждены дома и автомобили

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В Каменском районе из-за атаки дронов повреждения получили дома и автомобили. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Силы ПВО отразили атаку БПЛА в ночь на 27 июля в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах.В Каменске-Шахтинском пострадала крыша дома на улице Танкистов. В хуторе Лесном Каменского района разбиты два автомобиля. Обломки дронов упали во двор частного дома на улице Королёвой, на крышу здания на улице Свободы и на улицу Ворошилова.Возгораний не случилось, пострадавших нет.