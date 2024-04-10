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В Таганроге Ростовской области введен режим повышенной готовности из-за возможной воздушной атаки. Об этом 10 апреля сообщил глава администрации Андрей Фатеев.-В случае угрозы атаки беспилотников или ракетного нападения в городе будет включена система оповещения и прозвучат сирены. Не паникуйте, сохраняйте спокойствие и следуйте инструкциям!- написал Андрей Фатеев в своем микроблоге.Ранее власти Таганрога выпустили памятку о том, что делать в случае атаки БПЛА. Согласно ей, при звуке сирен сохраняйте спокойствие и прятаться в укрытиях. Для этого подойдут первые этажи домов, подвалы и комнаты без окон. Если атака беспилотника застала в общественном транспорте или в машине, необходимо немедленно покинуть салон и найти укрытие в ближайшем здании.Угроза атаки БПЛА была объявлена в Таганроге 10 апреля около 10:00. В готовность приведены средства противовоздушной обороны. Опасность сохранялась в течение получаса. Затем сирены прекратились, и люди вышли из укрытий.