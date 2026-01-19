В старинном здании Ростова заменили кованые ворота на современную решетку

Фото: МойФасад

В старинном здании в Газетном, 91 в Ростове заменили кованые ворота на современную решетку. Об этом информируют общественники движения «МойФасад».Еще в декабре один из жильцов дома 19-го века решил заменить ворота — старинные ограждения — на современную решетку. Куда делились винтажные ворота, неизвестно.Общественники отметили, что такая замена поставила финальную точку в «добивании» исторического фасада. Вспомним капитальный ремонт 2017 года, который видоизменил внешнюю часть дома.- За 100 лет открытая кирпичная кладка-пустошовка красиво состарилась, и для сохранения подлинного вида здания её необходимо было аккуратно почистить и фрагментарно восполнить утраты кирпича. Вместо этого фасад принялись марать штукатуркой, «ремонтируя» выбоины в кладке пенопластом, — отметили градозащитники.Здание было возведено в 1911 году. Его построил Шистер Фроим Мовше Лейбович в Казанском переулке, который сейчас называется Газетным.