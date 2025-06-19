В центре Ростова рабочие уничтожают исторический облик фасада дома XIX века

Фото: Ростов ру.

В Ростове во время капитального ремонта дома Афанасия Мырикова XIX века, который расположен на углу улицы Красных Зорь и Богатяновского спуска, рабочие затерли часть исторического фасада.Здание построили более ста лет назад. Декоративные элементы архитектуры из натурального кирпича пережили две войны, смену власти и не пережили рук современников.Постепенно дом утратил свой первоначальный облик. Фасад здания начал осыпаться. Было принято решение провести капитальный ремонт исторического объекта. Однако были опасения, что рабочие не захотят повторять уникальный орнамент на фасаде старого дома.Опасения горожан стали реальностью. Вместо уникального кирпичного фасада стену заштукатурили. Более того, вместо красивой деревянной двери рабочие поставили обычную металлическую. По мнению градозащитников, подобные методы капитального ремонта убивают уникальность застройки и не несут в себе культурного наследия. В 2014 году объединение «МойФасад» смогло получить разрешение от экс-губернатора на то, чтобы создать архитектурную комиссию. Ранее орган контролировал работы, которые велись на подобных исторических объектах. Сейчас ее деятельность приостановлена, хотя специалисты требуют от губернаторов обратного. Теперь же фасады большинства зданий просто замазываются штукатуркой или плиточным клеем.