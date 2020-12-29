В стационарах Ростова находятся 1 063 пациента с COVID-19

В ковидных госпиталях Ростова-на-Дону находятся 1 063 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает городская администрация.358 пациентов получают лечение в больнице имени Семашко, 557 в - городской больнице № 20, остальные - в КДЦ «Здоровье». У них болезнь протекает чуть сложнее, чем у большинства. Многие дончане перенесли COVID-19 в легкой форме дома, на самоизоляции.Ростов продолжает лидировать среди городов донского региона по числу зараженных. В донской столице насчитывают 20 872 заболевших.