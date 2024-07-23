В Сочи за повреждение мемориала под суд пойдет жительница Ростовской области

Фото: Яндекс.Карты

В Краснодарском крае за повреждение мемориала будут судить жительницу Ростовской области. Инцидент произошел в Сочи в ночь на 19 июня.По версии следствия, отдыхающая пошла выносить мусор. На улице Тоннельной она заметила мемориальный комплекс «Братская могила советских воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях». Женщина якобы бросила пакет в пламя Вечного огня, после чего скрылась.Вскоре отдыхающую задержали. После проведения экспертизы якобы выяснилось, что она находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.- Обвиняемая признала вину, — сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю. — Ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.