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В Сочи за повреждение мемориала под суд пойдет жительница Ростовской области

В Сочи за повреждение мемориала под суд пойдет жительница Ростовской области
В Краснодарском крае за повреждение мемориала будут судить жительницу Ростовской области. Инцидент произошел в Сочи в ночь на 19 июня.

По версии следствия, отдыхающая пошла выносить мусор. На улице Тоннельной она заметила мемориальный комплекс «Братская могила советских воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях». Женщина якобы бросила пакет в пламя Вечного огня, после чего скрылась.

Вскоре отдыхающую задержали. После проведения экспертизы якобы выяснилось, что она находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

- Обвиняемая признала вину, — сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю. — Ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Фото: Яндекс.Карты
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