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В Азове под суд пойдет женщина за убийство сожителя деревянной палкой

В Азове под суд пойдет женщина за убийство сожителя деревянной палкой
В Азове женщина предстанет перед судом за убийство сожителя деревянной палкой. Ее обвиняют по статье «Убийство».

Происшествие случилось в декабре 2023 года в поселке Койсуг Азовского района. По данным следствия, в тот день местная жительница выпивала вместе с 43-летним мужчиной. Во время застолья между ними началась ссора. Женщина взяла деревянную палку и стала ею избивать сожителя по голове и туловищу. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Полицейские задержали злоумышленницу. В ходе расследования она полностью признала свою вину.

В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Выяснилось, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Фото: Ростов ру
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