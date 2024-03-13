В Азове под суд пойдет женщина за убийство сожителя деревянной палкой

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В Азове женщина предстанет перед судом за убийство сожителя деревянной палкой. Ее обвиняют по статье «Убийство».Происшествие случилось в декабре 2023 года в поселке Койсуг Азовского района. По данным следствия, в тот день местная жительница выпивала вместе с 43-летним мужчиной. Во время застолья между ними началась ссора. Женщина взяла деревянную палку и стала ею избивать сожителя по голове и туловищу. Мужчина скончался на месте от полученных травм.Полицейские задержали злоумышленницу. В ходе расследования она полностью признала свою вину.В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Выяснилось, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.