Члена Миллеровского избиркома будут судить за вождение в пьяном виде

В Миллерово в суд передано уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы участковой избирательной комиссии Миллеровского района Ростовской области. Женщина обвиняется в вождении в пьяном виде.По версии следствия, обвиняемая была членом избиркома с правом решающего голоса. Её остановили сотрудники ГИБДД, когда она управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее она уже была судима за это же правонарушение.В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного настоящей статьей». Её дальнейшую судьбу будет решать суд. Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.