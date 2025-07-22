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Евгений Каменский подписал одностороннее соглашение с ХК «Ростов»

Евгений Каменский подписал одностороннее соглашение с ХК «Ростов»

Хоккейный клуб "Ростов" объявил о подписании одностороннего контракта с Евгением Каменским, информация об этом появилась в официальном аккаунте клуба в социальных сетях. Нападающий является выходцем из московской хоккейной школы. Свою карьеру он начал в "Янтаре", после чего перешёл в "Спартак" и завершил обучение в "Северной звезде".

В сезоне-2022/2023 Каменский сыграл шесть матчей за ХК "Сочи", но не сумел набрать очков. Впервые он был направлен в "Ростов" в декабре 2023 года. После прекращения действия соглашения с "леопардами" в июне 2025 года он подписал односторонний контракт в ВХЛ.

Согласно информации от ростовского клуба, с хоккеистом заключено одностороннее соглашение. Срок действия контракта с нападающим рассчитан до завершения сезона-2025/26. ХК "Сочи" объявил о расторжении контракта с Каменским 20 июня.
Фото: ХК Ростов
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