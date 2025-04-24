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Подозреваемого в использовании рабского труда в Ростовской области оставили под стражей

Подозреваемого в использовании рабского труда в Ростовской области оставили под стражей
Аксайский районный суд Ростовской области продлил меру пресечения обвиняемому в использовании рабского труда. Радж Л. останется под стражей до 20 мая 2025 года.

По версии следствия, несколько месяцев Радж Л. удерживал людей на ферме в Аксайском районе. Он лишил их свободы, связи и документов. Пленников заставляли бесплатно работать на полях рядом с хутором Слава Труда. Их обеспечивали минимальным количеством пищи, а за неповиновение применяли физическое насилие.

23 октября Радж Л. был задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Использование рабского труда». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: СУ СКР по Ростовской области
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