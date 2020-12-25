В СИЗО Ростова вернули заключенного, отрезавшего себе половой орган
В СИЗО Ростова вернули 26-летнего Вазгена Д., отрезавшего себе детородный орган. Парень восстановился после инцидента и до суда останется в следственном изоляторе.
Подозреваемый буйно себя вел и неоднократно нападал на сотрудников ФСИН. Изначально Вазген являлся фигурантом уголовных дел по статьям «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» и «Содействие террористической деятельности». Теперь к ним добавилось уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», сообщает DonDay.ru.
Если суд сочтет достаточными доказательства, чтобы признать парня виновным, Вазгену грозит пожизненное лишение свободы.
Rostov.ru сообщал, что заключенный лишился полового члена в СИЗО № 1 на улице Горького 13 июня. Парень находился в боксе временного содержания, когда его нашли окровавленным. Вазген отрезал детородный орган с помощью лезвия для одноразовой бритвы. Подозреваемого доставили в БСМП и оказали необходимую помощь.