«Джины заставили» заключенного СИЗО Ростова плеснуть кипяток в лицо проверяющему



Заключённого СИЗО Ростова осудили за «дезорганизацию деятельности учреждения». 27-летний уроженец Казахстана плеснул кипятком из кружки в лицо проверяющему. Об этом рассказали в прокуратуре Кировского района.



Инцидент произошёл в следственном изоляторе № 1. После того, как 35-летний сотрудник учреждения открыл дверь камеры, заключённый плеснул ему в лицо кипяток из кружки.



Ранее мужчина был судим за совершение тяжких преступлений. В рамках расследования происшествия была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Она показала, что у мужчины неустойчивый и вспыльчивый характер, но психических расстройств у него выявлено не было. Однако объяснение поступка вызвало у специалистов недоумение. Мужчина пояснил, что напасть на сотрудника его «заставили джины».



Но вот отвечать за содеянное подсудимому пришлось лично. По совокупности приговоров ему назначили 16 лет колонии строгого режима.