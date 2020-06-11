Заключённого с ампутацией полового органа госпитализировали из СИЗО Ростова
Из следственного изолятора № 1, расположенного на улице Максима Горького, госпитализировали заключённого. 26-летний молодой человек ампутировал себе половой орган, сообщает DonDay.ru.
Подозреваемый был задержан по статьям «Содействие террористической деятельности» и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Находясь в боксе временного содержания, он отрезал себе половой орган. По предварительным данным, орудием членовредительства стало лезвие от одноразовой бритвы.
Окровавленного заключённого обнаружили сотрудники режимного учреждения во время обхода. Они вызвали «скорую».
Пострадавшего с диагнозом «ампутация полового органа» доставили в БСМП № 2.
Известно, что молодой человек состоял на учёте как лицо, склонное к употреблению наркотических веществ.