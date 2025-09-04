Штормовой ветер до 23 метров в секунду прогнозируют в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области в ближайшие сутки ожидается штормовой ветер до 23 метров в секунду. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, 4 сентября ожидаются дожди и грозы с ветром.По прогнозу синоптиков, ветер поднимется до 12 метров в секунду, с порывами до 18-23 метров в секунду. Возможны дожди с грозами.Ночная температура будет колебаться от +8 градусов на севере региона до +20 градусов. Днем — от +23 до +28 на севере и до +32 градусов на юге.При этом, несмотря на осадки, в регионе сохраняется высокий уровень пожароопасности (5-й класс) в большинстве районов — северо-восточных, центральных, южных, а также в Приазовье. В некоторых северо-западных и юго-восточных районах — по-прежнему высокий (4-й класс) уровень риска возгораний.