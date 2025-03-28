В Ростове двух полицейских подозревают в получении взятки

Фото: СУ СКР по РО

В Ростове 27 марта были задержаны начальник пункта полиции «Левенцовский» из отдела полиции № 8 Управления МВД донской столицы и оперуполномоченный из этого же отдела. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».По версии следствия, правоохранители, действуя в сговоре, потребовали от гражданина 100 тысяч рублей. За эти деньги они обещали не привлекать его к уголовной ответственности за хищение имущества и прекратить проверки.После этого мужчина написал на них заявление.- При передаче незаконного денежного вознаграждения подозреваемые были задержаны, - рассказали в СУ СКР по Ростовской области.