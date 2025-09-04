В Аксае на крыше жилого многоэтажного дома обнаружили дрон
В Аксае Ростовской области на крыше многоквартирного дома по адресу улица Вартанова, 31, был обнаружен дрон. Об этом утром 4 сентября сообщил глава администрации Аксайского района Константин Доморовский.
Жильцы верхнего этажа были эвакуированы. Беспилотный летательный аппарат имеет небольшие размеры: 30 на 30 сантиметров. Ожидается прибытие саперов, которым предстоит определить, является ли дрон боевым или гражданским.
Как отметил глава района, на месте работают службы экстренного реагирования и представители коммунальных служб. Для обеспечения безопасности отключено газоснабжение.