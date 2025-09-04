В Ростове планируют эвакуировать машины со снятыми или скрытыми гос. номерами

Фото: Дондей

В Ростове планируют эвакуировать автомобили со снятыми или скрытыми гос. номерами. Об этом заявил глава города Александр Скрябин.Глава города подчеркнул, что в нынешних реалиях автомобили с отсутствующими или скрытыми регистрационными номерами представляют серьёзную угрозу для общественной безопасности.В некоторых районах улиц доля таких транспортных средств достигает 70%.Александр Скрябин поручил Департаменту автодорог подготовить предложение об эвакуации машин без номеров, а также с закрытыми или нечитаемыми номерами, оставленных в общественных местах, как меру антитеррористической защищенности для рассмотрения на региональном уровне.После того как в городе исчезли бесплатные парковочные места, водители стали снимать государственные номера с автомобилей.