В Шахтах задержан подозреваемый в убийстве 37-летней женщины

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В Шахтах задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 37-летней женщины. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.Жуткая трагедия случилась 17 ноября. В тот день Ирина Теняева ушла из дома и перестала выходить на связь. Близкие испугались за ее здоровье и жизнь и обратились с заявлением в полицию и к волонтерам. Больше недели женщину разыскивали, однако вскоре ее труп был найден в лесополосе.Правоохранители задержали 43-летнего подозреваемого в убийстве Теняевой. Как выяснилось, они выпивали вместе с Ириной и в какой-то момент между ними завязалась ссора. Мужчина напал на приятельницу с ножом и ударил несколько раз в шею и туловище. От полученных ранений она скончалась на месте.- В настоящее время следствием выполняются необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения,- добавили в СУ СК по Ростовской области.