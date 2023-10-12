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В Белой Калитве задержан подозреваемый в убийстве 36-летней женщины

В Белой Калитве задержан подозреваемый в убийстве 36-летней женщины
В городе Белая Калитва задержали подозреваемого, который зарезал 36-летнюю женщину. Информацию об этом Donday.ru сообщил источник.

По данным ведомства, правоохранители везут 37-летнего мужчину в отделение, где его допросят. Предварительно, он перерезал горло Екатерине Шоколенко во время ссоры в квартире.

Напомним, жуткая трагедия случилась 10 октября. Утром Екатерина зашла в продуктовый магазин с перерезанным горлом. Испуганные сотрудники пытались оказать ей первую помощь и вызвали «скорую». Женщину забрали медики в Центральную районную больницу Белокалитвинского района. Однако спасти жизнь ей не удалось. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Фото: DonDay
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