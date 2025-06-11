В Ростовской области псу с огнестрельным ранением ампутировали лапу
В Ростовской области собаке с огнестрельной травмой потребовалась ампутация конечности. Об этом трагическом случае рассказывает DonDay, ссылаясь на слова Ольги Мосиюк, руководителя центра реабилитации животных в городе Шахты.
В поселке ХБК города Шахты нашли пса, испытывающего проблемы с передвижением. Животное почти не использовало одну из своих лап. Травма, по всей видимости, была получена примерно месяц назад, в первых числах мая. При осмотре обнаружилось, что в тканях конечности застряла дробь, это вызывало сильную боль при ходьбе.
"Пес стал очень боязливым и избегал контакта с людьми, - говорит Ольга Мосиюк. - Волонтеры обратились к службам отлова, надеясь за деньги поймать раненую собаку".
Однако ни одна служба отлова не была доступна в городе. Тогда было решено изменить подход: собаке начали давать обезболивающие средства вместе с кормом и угощениями. Когда состояние собаки улучшилось, ее отвезли в ветеринарную клинику.
По словам Ольги, у животного началось обильное кровотечение. Обследование показало, что у пса повреждена бедренная кость, развились сильное воспаление и нагноение. Ветеринары сообщили о необходимости хирургического вмешательства и удаления конечности.
После нескольких дней подготовки 10 июня была проведена операция. Сейчас пес находится на попечении Ольги в приюте.