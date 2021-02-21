В Волгодонске почти месяц ищут пропавшего мужчину

В Волгодонске три недели ищут пропавшего 60-летнего мужчину. Евгений Шарков ушёл из дома 5 февраля и не вернулся обратно. Родные и близкие обратились к волонтёрам и написали заявление в полицию о его исчезновении.Последний раз дончанина видели в тёмно-зелёной болоньевой куртке, синих джинсах, чёрных ботинках и чёрной вязаной шапке. При нём были документы, удостоверяющие личность.Евгений Шарков ростом около 172 сантиметров и худощавого телосложения. У пропавшего короткие седые волосы и голубые глаза. Отличительных примет нет.По мнению родственников, житель Волгодонска может быть в любом месте Ростовской области. Если вы видели человека, подходящего по описанию, или знаете о местонахождении мужчины, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.