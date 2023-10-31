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В Ростове ищут 46-летнего мужчину, пропавшего без вести

В Ростове ищут 46-летнего мужчину, пропавшего без вести
В Ростове без вести пропал местный житель. О местонахождении 46-летнего Сергея Макогонского нет информации больше суток.

Горожанин ушел из дома 29 октября. С тех пор он так и не вернулся. Родные пытались отыскать мужчину самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к правоохранителям и волонтерам.

Рост пропавшего составляет 183 сантиметра. У него русые, с проседью, волосы, голубые глаза. Последний раз Сергея видели в черных штанах, синем пиджаке и такого же цвета шапке, в черных туфлях. С собой у него была трость.

Если вы видели похожего человека или знаете что-нибудь о его местонахождении, позвоните по номеру: 8 (800) 700-54-52.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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