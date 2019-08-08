В Шахтах нашли живым пропавшего 24-летнего парня



В Шахтах нашли живым пропавшего 24-летнего парня. Дмитрий Мерлев пропал в ночь на 7 августа. Об этом рассказал портал DonDay Шахты.



По данным издания, в ту ночь Дмитрий шел домой после празднования дня рождения у своих родственников. Когда молодой человек не вернулся, близкие забили тревогу. Они обзвонили несколько медучреждений и подали заявление в полицию.



10 августа стало известно, что парня нашли. С близкими связались сотрудники больницы на улице Чапаева и рассказали, что Дмитрий Мерлев проходит у них лечение. По словам родственницы молодого человека, он неудачно упал по дороге домой. В связи с этим его госпитализировали.



На выходных Дмитрий будет находиться в больнице. Однако в ближайшее время его собираются выписать. Его жизни ничего не угрожает.