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Живым в Таганроге нашли пропавшего 27-летнего парня

Живым в Таганроге нашли пропавшего 27-летнего парня
В Таганроге нашли пропавшего 27-летнего парня. Анатолий Шкурко пропал 1 августа и около недели о нем не было ничего известно.

Как ранее сообщалось, молодой человек должен был пойти на работу, но сообщил, что ему стало плохо и взял отгул. Последним его видел сосед по квартире, который видел его утром в день исчезновения.

Обеспокоенные родные и друзья Анатолия забили тревогу и обратились за помощью в социальные сети.

Спустя неделю поисков, 8 августа, стало известно, что Анатолий жив и здоров. Сейчас он дома у родителей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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