Живым в Таганроге нашли пропавшего 27-летнего парня



В Таганроге нашли пропавшего 27-летнего парня. Анатолий Шкурко пропал 1 августа и около недели о нем не было ничего известно.



Как ранее сообщалось, молодой человек должен был пойти на работу, но сообщил, что ему стало плохо и взял отгул. Последним его видел сосед по квартире, который видел его утром в день исчезновения.



Обеспокоенные родные и друзья Анатолия забили тревогу и обратились за помощью в социальные сети.



Спустя неделю поисков, 8 августа, стало известно, что Анатолий жив и здоров. Сейчас он дома у родителей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.