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В Шахтах двух подростков задержали по подозрению в поджоге рынка на ХБК

В Шахтах двух подростков задержали по подозрению в поджоге рынка на ХБК
В Шахтах задержали двух подростков, подозреваемых в поджоге рынка. ЧП случилось около 23 часов 6 июня в поселке ХБК.

Злоумышленниками оказались 15-летний школьник и 16-летний учащийся колледжа. Ребят вычислили по записям с видеокамер. К тому же, их опознали свидетели происшествия.

Как сообщил DonDay Шахты, ребята хотели подшутить, но все обернулось настоящей трагедией. Несколько предпринимателей остались без рабочих мест и средств к существованию, а собственник сгоревших павильонов потерпел многомиллионные убытки.

В ГУ МВД по Ростовской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, сославшись на то, что идет расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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