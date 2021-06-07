В Шахтах двух подростков задержали по подозрению в поджоге рынка на ХБК
В Шахтах задержали двух подростков, подозреваемых в поджоге рынка. ЧП случилось около 23 часов 6 июня в поселке ХБК.
Злоумышленниками оказались 15-летний школьник и 16-летний учащийся колледжа. Ребят вычислили по записям с видеокамер. К тому же, их опознали свидетели происшествия.
Как сообщил DonDay Шахты, ребята хотели подшутить, но все обернулось настоящей трагедией. Несколько предпринимателей остались без рабочих мест и средств к существованию, а собственник сгоревших павильонов потерпел многомиллионные убытки.
В ГУ МВД по Ростовской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, сославшись на то, что идет расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.