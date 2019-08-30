В Шахтах мужчина подозревается в поджоге дома бывшей жены





В Шахтах мужчину спасли из пожара в доме на два хозяина. При этом он может оказаться не только пострадавшим, но и виновником происшествия.



Возгорание произошло на улице Западной в посёлке Новокадамово вечером 27 августа. Хозяйка дома с дочкой в это время была в гостях. С мужем женщина разошлась полтора года назад. После развода экс-супруг часто угрожал сжечь дом, где жили его бывшая жена и дети. В тот вечер он снова сыпал угрозами, но мужчину всерьёз не восприняли. Как оказалось напрасно.



Дом сгорел практически дотла. Огнём уничтожены все вещи и бытовая техника. Пострадало и соседнее крыло, там рухнула крыша, пишет DonDay Шахты.



Дознаватель сообщил семье, что причиной пожара стал поджог. Застигнутый на месте мужчина, экс-супруг хозяйки, – первый подозреваемый. После происшествия ему понадобилась помощь медиков – он надышался дымом, но в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.



Если вина шахтинца будет доказана, ему грозит реальное лишение свободы.