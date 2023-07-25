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На пост начальника УЖКХ в Таганроге назначили Людмилу Сагайдачную

На пост начальника УЖКХ в Таганроге назначили Людмилу Сагайдачную
В Таганроге на пост начальника УЖКХ назначили Людмилу Сагайдачную. Информацию сообщили городские власти 25 июля.

До этого специалист работала в управлении социальной защиты населения. С 2007 по 2017 годы была ведущим экономистом, заместителем начальника финансово-экономического отдела МУП «ЖЭУ». Кроме того, работала первым заместителем директора и заместителем директора по экономическим вопросам МБУ «Благоустройство». До 2021 года занимала руководящие должности в ПАО «ТАНТК имени Бериева».

К исполнению своих обязанностей Людмила Сагайдачная приступила с 25 июля.
Фото: администрация города Таганрога.
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